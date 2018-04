Zahl der Firmen der 30 größten Unternehmensgruppen im Ausland deutlich gestiegen

Die Zahl der Firmen der 30 größten Unternehmensgruppen Südkoreas im Ausland hat in den letzten fünf Jahren um fast 1.000 zugenommen.



Laut dem Portal CEO Score haben die 30 Gruppen mit Stand von Ende letzten Jahres insgesamt 3.455 Firmen im Ausland. Das sind 949 (37,9 Prozent) mehr als Ende 2012.



Gemeint sind Tochterunternehmen, an denen diese Konglomerate mindestens 50 Prozent der Anteile besitzen oder über Managementrechte verfügen.



Den größten Zuwachs verzeichnete die Hanwha Group mit 235. Bei Samsung stieg die Zahl der entsprechenden Firmen um 215.



Nach Regionen betrachtet, nahm die Zahl in Asien um 418 zu, dies entspricht 44 Prozent des gesamten Anstiegs. Nordamerika folgte mit 165, der Nahe Osten mit 133 und Europa mit 113.



Mit Stand von Ende letzten Jahres hat Samsung 661 Tochterfirmen im Ausland und liegt damit an der Spitze. Dahinter folgen LG mit 333, Hanwha mit 325, Hyundai Motor mit 308 und SK mit 303.