Finanzaufsicht beginnt Vor-Ort-Inspektion bei Samsung Securities

Die Finanzaufsicht FSS hat eine Vor-Ort-Inspektion bei Samsung Securities begonnen.



Sie setzte acht Personen einschließlich Experten für Computersysteme ein, während gewöhnlich vier bis fünf Personen für eine Kontrolle eines bestimmten Falls eingesetzt worden waren.



Laut einem Mitarbeiter wird die Inspektion bis 19. April andauern, gegebenenfalls würden die Dauer verlängert und mehr Personen eingesetzt.



Anlass für die Kontrolle ist eine Panne bei dem Wertpapierunternehmen, bei der wegen eines Eingabefehlers Milliarden nicht vorhandene Aktien als Dividende an Mitarbeiteraktionäre ausgeschüttet wurden.



Im Mittelpunkt der Inspektion stehen das Computersystem, die interne Kontrolle, die den Zwischenfall nicht verhindern konnte, sowie Mitarbeiter, die mit dem Verkauf der falsch ausgeschütteten Aktien einen drastischen Kursfall der Unternehmensaktie auslösten.



Unterdessen untersucht das Team der Finanzdienstekommission (FSC) für die Untersuchung des Kapitalmarktes die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen den Mitarbeitern, die Aktien verkauften, und externen Anlegern in Termingeschäfte. Grund ist die deutliche Zunahme von Termingeschäften zum Zeitpunkt der falschen Dividendenausschüttung von Samsung Securities. Es gilt als denkbar, dass Mitarbeiter externe Anleger darüber informiert hätten, dass eine große Menge an Aktien in Umlauf kommen könnte.



Das Unternehmen wird möglicherweise am heutigen Mittwoch Kriterien für die Entschädigung von Anlegern wegen der Panne bekannt geben.