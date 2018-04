Die Arbeitslosigkeit in Südkorea ist im März dieses Jahres auf 4,5 Prozent gestiegen und liegt damit um 0,4 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor.



Dies teilte das koreanische Statistikamt am Mittwoch mit.



Damit sei die Arbeitslosenrate auf den höchsten Stand seit 17 Jahren gestiegen.



Am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen sind weiterhin junge Menschen. 11,6 Prozent der Menschen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren sind ohne Job.