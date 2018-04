Südkoreas Börse schließt erneut schwächer

Südkoreas Börse hat am Mittwoch erneut schwächer geschlossen.



Grund sind neue Sorgen über das angespannte Verhältnis zwischen den USA und China und die Spannungen in Syrien.



Der Leitindex Kospi verlor 0,27 Prozent auf 2.444,22 Zähler. Der Technologieindex rückte um 0,92 Prozent auf 885,38 Punkte vor.



Chinas Präsident Xi Jinping hatte am Dienstag erneut eine Marktöffnung für Handel und Investitionen versprochen. Dennoch gaben die Kurse nach zunächst freundlichem Beginn wegen der Sorge über einen US-Militärschlag gegen Syrien und höheren Ölpreisen nach.