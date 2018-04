Gläubiger verzichten auf gerichtliche Aufsicht für STX

Die Gläubiger des finanziell angeschlagenen Schiffbauers STX wollen den Rettungsplan akzeptieren und auf eine gerichtliche Aufsicht für STX verzichten.



Die staatliche Koreanische Entwicklungsbank (KDB) gab am Mittwoch bekannt, dass die Pläne aufgegeben würden, STX Offshore & Shipbuilding unter gerichtliche Aufsicht zu stellen. Die Entscheidung sei nach der Überprüfung des Umstrukturierungsplans, den das Management und die Gewerkschaft tags zuvor eingereicht hatten und Beratungen mit betroffenen Organisationen gefällt worden.



Die Gewerkschaft hatte Lohneinsparungen in Höhe von 75 Prozent zugestimmt. Dies soll durch unbezahlten Urlaub sowie Kürzungen der Löhne und der Sozialzuschüsse erreicht werden. Im Gegenzug sicherte das Management zu, keine Arbeiter zu entlassen.



Die KDB will dem Unternehmen finanzielle Unterstützung leisten, indem Rückzahlungsgarantien gegeben werden.



Doch werde an der letzten Monat bekannt gegebenen Entscheidung festgehalten, keine zusätzlichen Mittel bereitzustellen.