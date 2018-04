Sieben Autohersteller rufen 70.000 Fahrzeuge zurück

Sieben Autohersteller rufen knapp 70.000 Fahrzeuge wegen Produktionsmängeln zurück.



Das gab das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport am Donnerstag bekannt.



69.803 Einheiten von 33 Modellen der Autobauer, darunter GM Korea, BMW, Audi Volkswagen Korea, Ford Motor und Mitsubishi Motors, müssen in die Werkstatt.



GM Korea ruft etwa 44.500 SUVs des Modells Winstorm wegen falscher Bolzen im Heckspoiler zurück.



Etwa 15.800 Einheiten von zwölf Modellen der Marke BMW, darunter 320i, müssen wegen fehlerhafter Anschlüsse in der Klimaanlage in die Werkstatt.