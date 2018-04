Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzinssatz erneut eingefroren.



Der Währungsausschuss der Bank of Korea (BOK) beließ am Donnerstag den Schlüsselzins unverändert bei 1,5 Prozent.



Damit wurde der Leitzins zum dritten Mal eingefroren, nachdem der Zinssatz im November um 0,25 Prozentpunkte angehoben worden war.



Als Grund für die Zinseinfrierung werden große in- und externe Unsicherheiten der Wirtschaft genannt.



Der Währungsausschuss der Notenbank tagte zum ersten Mal, nachdem Lee Ju-yeol erneut zum BOK-Gouverneur ernannt worden war und der Leitzins der USA im März das Zinsniveau in Südkorea übertroffen hatte.