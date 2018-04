Südkoreas Börse hat am Donnerstag wegen geopolitischer Risiken im Minus geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,06 Prozent auf 2.442,71 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq büßte 0,44 Prozent auf 881,45 Punkte ein.



Grund waren die Spannungen in Syrien und Ungewissheit über die wirtschaftliche Entwicklung.



US-Aktien hätten am Mittwoch aus Sorge über eine Militäraktion der USA in Syrien nachgegeben, dies habe auch den südkoreanischen Markt belastet, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.