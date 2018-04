Südkoreas Börse hat die Handelswoche mit einem Plus beendet.



Der Leitindex Kospi gewann 0,51 Prozent auf 2.455,07 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq rückte um 1,18 Prozent auf 891,87 Punkte vor.



Die Börse in Seoul regierte damit auf den Kursanstieg in den USA, wo die Hoffnung auf erfreuliche Unternehmensgewinne dank der Steuersenkungen und nachlassende Sorgen über die Situation in Syrien, für gute Stimmung unter den Anlegern sorgte.