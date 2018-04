Finanzminister will Südkoreas Hoheit von Wechselkurs wahren

Finanzminister Kim Dong-yeon hat seine Entschlossenheit betont, Südkoreas Souveränität in Bezug auf den Wechselkurs zu wahren.



Man werde bei jeder Entscheidung die Souveränität der Regierung beim Wechselkurs schützen und nicht Forderungen anderer Länder, sondern Südkoreas Bedürfnisse berücksichtigen, sagte Kim nach einer Sitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister vor der Presse. Die Regierung werde am Kurs festhalten, dass Entscheidungen über den Wechselkurs dem Markt überlassen würden.



Zum am Wochenende veröffentlichten Wechselkursbericht des US-Finanzministeriums hieß es, er habe den Schluss bereits erwartet, da Südkorea kein Währungsmanipulator sei. Er habe sein Bestes getan, um dies zu erläutern, und bewerte das Ergebnis als positiv.



Hinsichtlich des kriselnden Autobauers GM Korea betonte Kim die Notwendigkeit, eine mit gebotener Sorgfalt durchgeführte Risikoprüfung sowie Diskussionen über Maßnahmen zur Geschäftsnormalisierung zügig durchzuführen. Er wies dabei auf die zunehmenden Schwierigkeiten von Zulieferern von GM Korea hin.



Er sagte weiter, die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns könne kaum als Ursache für die jüngste ungünstige Beschäftigungslage betrachtet werden. Stattdessen führte er die Situation auf den Basiseffekt und Umstrukturierungen in der Schiffbau- und Autoindustrie zurück.



Er forderte diesbezüglich, einen Nachtragshaushalt für die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen getrennt von politischen Angelegenheiten zu behandeln und zu verabschieden.