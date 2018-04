Südkoreas Exporte in die EU geschrumpft – Importe gestiegen

Der Export koreanischer Produkte in die EU ist im laufenden Jahr geschrumpft, während der Import europäischer Waren nach Südkorea stark gewachsen ist.



Laut dem Statistischen Amt der Europäischen Union, Eurostat, exportierte Südkorea im Januar und Februar Waren im Wert von acht Milliarden Euro in die Europäische Union. Das sind 3,6 Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum.



Im selben Zeitraum importierte Südkorea Produkte im Wert von 7,8 Milliarden Euro aus den EU-Ländern. Das Importvolumen legte somit um 8,3 Prozent zu.



Südkorea hatte in den ersten beiden Monaten des letzten Jahres im Warenhandel mit der EU einen Überschuss von 1,1 Milliarden Euro verzeichnet. Das Plus ging dieses Jahr deutlich auf 200 Millionen Euro zurück.



Die 28 EU-Mitglieder konnten den Export in Länder außerhalb der Union um vier Prozent auf 299,7 Milliarden Euro steigern. Der Import stieg ebenfalls um 3,6 Prozent auf 316,8 Milliarden Euro an.