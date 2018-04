Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe erreicht Drei-Jahres-Hoch

Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe befindet sich derzeit auf den höchsten Stand seit drei Jahren.



Jedoch überwiegen immer noch negative Konjunkturaussichten.



Die Koreanische Industrie- und Handelskammer teilte am Dienstag mit, dass der Geschäftsklimaindex (BSI) für das zweite Quartal um elf Punkte im Vorquartalsvergleich auf 97 gestiegen sei. Befragt wurden landesweit 2.200 Unternehmen in der herstellenden Industrie.



Das ist der höchste Stand seit dem zweiten Quartal 2015. Damals hatte der Wert ebenfalls bei 97 gelegen.



Bei der Untersuchung betrug der Anteil der Unternehmen, die positive Konjunkturaussichten vorlegten, 24,7 Prozent. Der Anteil an Pessimisten lag bei 27,3 Prozent.



Der Geschäftsklimaindex unterschritt jedoch seit dem dritten Quartal 2014 zum 15. Quartal in Folge den Richtwert 100. Ein Wert über 100 besagt, dass die Mehrheit der Unternehmen eine Konjunkturverbesserung erwartet.