Erzeugerpreisindex im April gesunken

Südkoreas Erzeugerpreisindex ist im April gesunken.



Nach Angaben der Koreanischen Zentralbank legte der Index im Vormonatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 104,13 Punkte zu. Im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres betrug der Anstieg 1,6 Prozentpunkte. Der Index stieg damit bereits den 18. Monat in Folge.



Der Erzeugerpreisindex gilt als Barometer für die künftige Inflation.



Ein Beamter der Zentralbank führte den Anstieg auf das teurer gewordene Öl zurück. Der Ölpreis hatte im April um 8,8 Prozent zugelegt.



Die Preise für Agrarprodukte, die noch zu Jahresanfang die Erzeugerpreise in die Höhe getrieben hatten, fielen um 1,1 Prozent. Es war der zweite Monat in Folge mit einem Rückgang.