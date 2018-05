Vorsitzender der LG Group Koo Bon-moo verstorben

Koo Bon-moo, Vorsitzender der Unternehmensgruppe LG, ist am Sonntag verstorben.



Er wurde 73 Jahre alt. Er hatte sich seit dem vergangenen Jahr mehrmals Hirnoperationen unterziehen müssen, sein Zustand verschlechterte sich jedoch weiter.



Koo ist der älteste Sohn des Ehrenvorsitzenden von LG, Koo Ja-kyung. Er begann 1975 bei Lucky zu arbeiten und übernahm 1995 die Leitung der Unternehmensgruppe Lucky Goldstar, die er in LG umbenannte.



Trotz der Aufspaltung des Konglomerats in LG Group und GS Group hat sich der Umsatz von LG unter Koos Leitung von 30 Billionen Won Ende 1994 auf 160 Billionen Won Ende 2017 mehr als verfünffacht.



Politiker und Unternehmer trauerten um den Tod des großen Unternehmers.

[Photo : YONHAP News]