Die Börse in Seoul ist freundlich in die Woche gestartet.



Der Leitindex Kospi gewann 0,2 Prozent auf 2.465,57 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq rückte um 0,4 Prozent auf 872,96 Punkte vor.



Vor allem Technologiewerte verhalfen der Börse heute ins Plus.



Die koreanische Währung Won beendete den Handel bei einem Stand von 1.085,40 Won je Dollar, 7,80 Won tiefer als am vergangenen Freitag.