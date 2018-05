Weltweiter Umsatz mit Mobil-DRAM erreicht im Auftaktquartal Rekordhoch

Der weltweite Umsatz mit Mobil-DRAM hat im Auftaktquartal ein Rekordhoch erreicht.



Laut dem Online-Info-Dienst DRAMeXchange erreichte der Weltmarkt für DRAM in den ersten drei Monaten des Jahres ein Volumen von 8,43 Milliarden US-Dollar, das sei ein Plus von 5,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal.



80 Prozent aller verkauften DRAM seien von Samsung Electronics und Sk hynix produziert worden. Die beiden koreanischen Hersteller würden das Geschäft dank ihres technologischen Vorsprungs weiterhin kontrollieren.



Der Samsung-Umsatz lag bei 4,76 Milliarden Dollar, während die Nummer zwei, SK hynix, einen Umsatz in Höhe von 2,12 Milliarden Dollar erzielen konnte. Ihre Marktanteile lagen damit bei jeweils 56,5 Prozent und 25,2 Prozent.



Auf Platz drei folgte der US-Konkurrent Micron Technology mit 1,48 Milliarden Dollar Umsatz und 16,7 Prozent Marktanteil. Nanya Technology Corp. und Winbond Electronics Corp. komplettieren die Top fünf.