KOTRA bildet Krisenteam wegen US-Sanktionen gegen Iran

Die Regierung setzt ein Krisenteam ein, um das Ausmaß der Schäden bei koreanischen Unternehmen wegen Iran-Sanktionen nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen zu verringern.



Die Behörde zur Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) wird hierfür das Kooperations- und Unterstützungszentrum für Handel und Investitionen zwischen Korea und Iran, ein für die Unterstützung des Vorstoßes von Unternehmen in den iranischen Markt gegründetes Zentrum, ergänzen und ein Krisenteam bilden.



Die Entscheidung begründete KOTRA mit der Notwendigkeit, Verwirrung bei Geschäften auf ein Minimum zu reduzieren. 88 Prozent der Unternehmen, die mit Stand vom vergangenen Jahr Waren in den Iran exportieren, seien kleine und mittlere Firmen.



Das Team wird Unternehmen, die mit Iran Handel treiben oder dort investieren, Beratungen anbieten und über die Marktsituation und sanktionierte Güter regelmäßig informieren. Zudem wird in Kooperation mit 127 Auslandsbüros ein System zur Krisenreaktion betrieben.



KOTRA hatte zuvor mit den zuständigen Organen wie dem Koreanischen Verband für internationalen Handel eine Informationsveranstaltung über Handelssanktionen gegen Iran durchgeführt.

[Photo : KBS News]