Südkorea und Indien verhandeln über Revision von Handelsabkommen CEPA

Südkorea und Indien beginnen am Dienstag die fünfte Verhandlungsrunde über die Revision ihres umfassenden Wirtschaftskoopereationsabkommens (CEPA).



Die Verhandlungen finden am Dienstag und Mittwoch in Seoul statt. Die Delegationen beider Regierungen werden über Verbesserungen hinsichtlich der Zugeständnisse bei Waren und Dienstleistungen sowie Herkunftsregeln diskutieren.



CEPA, eine Art Freihandelsabkommen, trat im Jahr 2010 in Kraft. Angesichts der komplizierten Ausstellung von Herkunftszertifikaten und des strikten Verfahrens zur Anwendung vereinbarter Zölle galt das Abkommen als weniger nützlich als andere Freihandelspakte.