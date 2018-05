Hoffnung auf USA-Nordkorea-Gipfel beflügelt Börse in Seoul

Neue Hoffnung auf einen USA-Nordkorea-Gipfel hat die Börse in Seoul beflügelt.



Der Leitindex Kospi gewann 0,74 Prozent auf 2.478,96 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq rückte um 1,31 Prozent auf 879,69 Punkte vor.



Aktien, die mit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Koreas zusammenhängen, darunter Bauaktien, hätten den Index angeführt, sagte Kim Sung-hwan von Bookook Securities.



Nachdem sich Südkoreas Präsident Moon Jae-in und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un am Samstag überraschend erneut getroffen hatten, haben sich die Aussichten verbessert, dass der USA-Nordkorea-Gipfel am 12. Juni in Singapur doch noch stattfinden kann. Trump hatte das Treffen abgesagt, später aber nicht ausgeschlossen, dass der Termin doch noch gehalten werden kann.

[Photo : YONHAP News]