OECD-Studie zeigt Beschäftigungskluft zwischen Senioren und jungen Menschen in Korea

Eine OECD-Studie zeigt deutlich die Beschäftigungskluft zwischen den Senioren und jungen Menschen in Südkorea auf.



Wie die OECD am Samstag mitteilte, rangierte Südkorea 2016 mit Blick auf die Beschäftigungsquote bei den Senioren im Alter von über 75 Jahren mit 18,1 Prozent unter den 16 untersuchten Ländern an erster Stelle. Außer Südkorea und Mexiko verzeichneten die anderen Länder einen einstelligen Wert.



Die Beschäftigungsquote bei den Menschen im Alter zwischen 15 und 24 lag 2016 in Südkorea bei 27,2 Prozent. Damit stand Südkorea unter den 35 untersuchten Staaten an 28. Stelle. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 41,1 Prozent, 13,9 Prozentpunkte höher als in Südkorea.



Die hohe Beschäftigungsrate bei den Senioren deutet den Angaben zufolge offensichtlich einen Mangel an finanzieller Stabilität im Rentenalter an.