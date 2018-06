Umfrage: Samsung wertvollste Marke in Asien

Samsung Electronics ist nach einer Untersuchung das siebte Jahr in Folge als die wertvollste Marke in Asien beurteilt worden.



Das ergab eine Untersuchung, die das Marktforschungsinstitut Nielsen und die Medienzeitschrift "Campaign Asia-Pacific" gemeinsam durchführten.



Wie Nielsen und das Marketingunternehmen eine Liste der führenden 1.000 Marken Asiens bekannt gab, steht Samsung Electronics an erster Stelle, gefolgt von Apple, Panasonic, Nestle, LG Electronics und Google.



Dieses Jahr rückte Google seit sieben Jahren wieder auf die Liste der Top 10 vor.