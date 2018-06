Automesse in Busan wird am Freitag eröffnet

Die Automesse Busan International Motor Show 2018 wird am Freitag im Messekomplex BEXCO eröffnet.



Am Donnerstag wurde der Pressetag veranstaltet. Die alle zwei Jahre stattfindende Automesse wird bis 17. Juni andauern.



Gemäß dem Thema „Über die Innovation hinaus, in die Zukunft“ wird erwartet, dass Autohersteller aus der ganzen Welt Zukunftstechnologien wie selbstfahrende und umweltfreundliche Autos präsentieren werden.



Mehr als 170 Unternehmen nehmen an der Messe teil. Insgesamt 19 Autohersteller, darunter vier südkoreanische, werden über 200 neue Fahrzeuge vorstellen.

