Anleger haben Trump-Kim-Gipfel fest im Blick

Die Anleger an der südkoreanischen Börse haben das US-amerikanisch-nordkoreanische Spitzentreffen in der kommenden Woche fest im Blick.



Der Leitindex Kospi war am Freitag bei einem Stand von 2.451,58 Zählern aus dem Handel gegangen, 0,51 Prozent höher als eine Woche zuvor.



Diese Woche konnte der Kospi drei Tage in Folge zulegen, schloss am Freitag aber schwächer.



Stark zulegen konnten Aktien der Branchen Nahrungsmittel, Banken und Telekommunikation. Die Aktien von Unternehmen der Branchen Biotech, Materialien und Technologie verloren hingegen.



Aktien von Unternehmen, die mit Nordkorea zusammenhängen werden kommende Woche voraussichtlich starken Schwankungen unterliegen.



Auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank wird Einfluss auf die Entwicklungen an der Börse nehmen können. Der Währungsausschuss der Zentralbank wird am 13. Juni seine zweitägige Sitzung beenden.