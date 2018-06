Kryptobörse Coinrail von Hackern angegriffen

Südkoreas siebtgrößte Kryptowährungsbörse, Coinrail, hat nach einem Hackingangriff den Handel vollständig gestoppt und mit der Systemkontrolle begonnen.



Coinrail offenbarte am Montag auf seiner Webseite, dass die Börse in den frühen Morgenstunden des Sonntags einem Hackingangriff ausgesetzt worden sei. Während der 40-minütigen Attacke sei Kryptogeld im Wert von etwa 40 Milliarden Won (37 Millionen Dollar) gestohlen worden. Das entspricht schätzungsweise 30 Prozent des Werts der Währungen im Besitz von Coinrail.



Coinrail teilte mit, dass 70 Prozent seiner Kryptowährungen in einem sogenannten Cold Wallet sicher aufbewahrt seien. Die Börse habe für zwei Drittel der verloren gegangenen Währungen Maßnahmen, die dem Einfrieren und Zurückholen entsprächen, getroffen.



Coinrail verfügt über ein Vermögen in Höhe von 150 Milliarden Won (140 Millionen Dollar) und rangiert etwa auf Platz 90 in der Welt beim Transaktionsvolumen.

[Photo : YONHAP News]