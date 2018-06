Südkoreanische Geschäftskreise erwarten positiven Effekt des USA-Nordkorea-Gipfels

Südkoreanische Geschäftskreise haben den USA-Nordkorea-Gipfel am Dienstag begrüßt.



Sie brachten ihre Erwartungen zum Ausdruck, dass sich das Treffen positiv auf die Wirtschaft auswirken wird.



Der Koreanische Arbeitgeberverband teilte in einer Stellungnahme am Dienstag mit, die Wirtschaftswelt begrüße die Abhaltung des USA-Nordkorea-Gipfels für den Weltfrieden und das gemeinsame Gedeihen herzlich. Man erwarte, dass das Treffen eine Grundlage für eine dauerhafte Friedenssicherung auf der koreanischen Halbinsel schaffen, den Wirtschaftaustausch und die Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea, zwischen Nordkorea und den USA sowie unter nordostasiatischen Ländern ankurbeln und somit der Wirtschaft des Pazifischen Raums Schwung verleihen werde.



Der Verband von Großunternehmen FKI begrüßte am Dienstag, dass das historische Treffen, das der Grundstein für den Aufbau einer friedlichen Wirtschaftsgemeinschaft Nordostasiens werde, erfolgreich zu Ende gegangen sei. Der Korea-Gipfel vom 27. April und das heutige Treffen würden eine wichtige Gelegenheit, um die Konfrontation und Feindschaft zwischen beiden Koreas in den letzten 70 Jahren zu beenden.



Der Koreanische Verband für Internationalen Handel brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass der Gipfel eine wichtige Gelegenheit für die Schaffung zukunftsorientierter Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA sowie für eine dauerhafte friedliche Koexistenz und das gemeinsame Gedeihen der koreanischen Halbinsel sowie der nordostasiatischen Region werde.



Der Vorsitzende des Verbandes der im innerkoreanischen Industriepark Kaesong ansässigen Unternehmen, Shin Han-yong, äußerte Erwartungen für die Wiederinbetriebnahme der Zone. Bald werde ein Weg für die Rückkehr in die Industriezone eröffnet, man hoffe auf eine erfolgreiche Wirtschaftskooperation, hieß es.

[Photo : YONHAP News]