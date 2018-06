Zuwachs der Erwerbstätigenzahl fiel unter 100.000er-Marke

Der Zuwachs der Zahl der Erwerbstätigen ist unter die 100.000er-Marke gefallen.



Nach Angaben des Statistikamtes waren im Mai 27,06 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 72.000 mehr als ein Jahr zuvor.



Damit wurde die 100.000er-Marke unterschritten, nachdem der Anstieg den dritten Monat in Folge unter der 200.000er-Schwelle gelegen hatte.



Die Zahl stieg zudem so schwach wie seit Januar 2010 nicht mehr. Damals war die Zahl um 10.000 zurückgegangen.



Die Beschäftigungsquote schrumpfte um 0,2 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 61,3 Prozent.



Die Arbeitslosenzahl nahm um 126.000 auf 1,12 Millionen zu. Die Arbeitslosenquote legte um 0,4 Prozentpunkte auf vier Prozent zu. Das ist der höchste Stand in einem Mai seit 2000.



Die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 10,5 Prozent.

