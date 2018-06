EZB will bis Jahresende quantitative Lockerung beenden

Die Europäische Zentralbank (EZB) will bis Jahresende die Politik der quantitativen Lockerung beenden.



Das verkündete die EZB am Donnerstag (Ortszeit). Sie hat vor, das Volumen der Anleihekäufe von derzeit 30 Milliarden Euro im Monat ab Oktober zu halbieren und bis Jahresende aus dem Programm auszusteigen.



Jedoch will die EZB angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten noch bis Sommer nächsten Jahres am Nullzins festhalten.



Hinter der Entscheidung wird die Absicht vermutet, sich durch die Normalisierung der Geldpolitik politische Mittel zur Reaktion auf eine künftige instabile Konjunkturlage zu sichern. Die kontinuierlichen Zinsanhebungen in den USA spielten offenbar ebenfalls eine Rolle.



Angesichts des geplanten Ausstiegs aus der lockeren Geldpolitik durch Europa wird befürchtet, dass die von einer drastischen Abwertung der Landeswährung und einem Kapitalabzug hart betroffenen Schwellenländer stärker belastet werden.