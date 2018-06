Südkoreas Börse startet schwächer in die Woche

Südkoreas Börse ist schwächer in die Woche gestartet.



Der Leitindex Kospi setzte am Montag mit einem Rückgang um 1,16 Prozent auf 2.376,24 Punkte eine viertägige Verlustserie fort. Grund waren Sorgen über einen Handelskrieg zwischen den USA und China.



Es habe keine konkreten Impulse für einen Abwärtsdruck gegeben, doch habe der Handelsstreit zwischen den USA und China auf der Stimmung gelastet während die Zinserhöhung in den USA den Risikohunger geschwächt habe, sagte Kim Sung-hwan von Bookook Securities.

[Photo : YONHAP News]