Eventuelle hohe US-Zölle auf Importautos alarmieren südkoreanische Industrie

Angesichts der zunehmenden Wahrscheinlichkeit der Einführung hoher Zölle auf Importautos durch die USA noch in diesem Jahr sind Südkoreas zuständige Behörden und die Autobranche alarmiert.



Handelsminister Kim Hyun-chong sagte, dass der „Exportmotor“ des Landes in letzter Zeit ins Stocken geraten zu sein scheine. Er betonte die Entschlossenheit, gegen die Einführung hoher Zölle auf Importautos durch die USA vorzugehen.



Letztes Jahr exportierte Südkorea Autos und Zubehörteile im Wert von 19,6 Milliarden Dollar in die USA. 850.000 Einheiten, ein Drittel der insgesamt 2,53 Millionen exportierten Fahrzeuge, wurden in den USA verkauft.



Sollten entsprechend der Äußerung von US-Präsident Donald Trump Zölle von bis zu 25 Prozent verhängt werden, schwächte dies die Wettbewerbsfähigkeit koreanischer Produkte in preislicher Hinsicht erheblich.



Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Paik Un-gyu, wird am heutigen Mittwoch in die USA reisen, um führenden Vertretern aus Politik und Wirtschaft und dem US-Handelsministerium Südkoreas Position zu erläutern.

[Photo : YONHAP News]