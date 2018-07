Exportvolumen übertrifft vierten Monat in Folge 50 Milliarden Dollar

Südkoreas Ausfuhren haben erstmals den vierten Monat in Folge die Marke von 50 Milliarden Dollar durchbrochen.



Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Sonntag betrug das Exportvolumen im Juni nach vorläufigen Schätzungen 51,23 Milliarden Dollar. Damit wurde ein Rückgang von 0,089 Prozent im Vorjahresvergleich verbucht.



Laut dem Ministerium ist es das erste Mal, dass das monatliche Exportvolumen viermal im Jahr und den vierten Monat in Folge 50 Milliarden Dollar übertraf.



Der leichte Rückgang im Vorjahresvergleich wurde mit kürzeren Arbeitstagen als im Vorjahresmonat und dem Basiseffekt des großen Exportvolumens bei Schiffen im Juni letzten Jahres begründet.



Die Einfuhren im Juni stiegen um 10,7 Prozent verglichen mit dem Vorjahr auf 44,91 Milliarden Dollar. Es wurde ein Handelsüberschuss in Höhe von 6,32 Milliarden Dollar erzielt. Damit konnte Südkorea den 77. Monat in Folge ein Plus verzeichnen.



Das Exportvolumen im ersten Halbjahr wuchs um 6,6 Prozent auf 297,5 Milliarden Dollar, das ist das bisher beste Halbjahresergebnis.

[Photo : YONHAP News]