Die südkoreanische Börse hat am Dienstag zulegen können.



Die Hauptbörse Kospi rückte um 0,05 Prozent auf 2.272,76 Zähler vor.



Ein möglicher Handelskrieg zwischen den USA und China sowie erwartete zusätzliche Zinserhöhungen in den USA in diesem Jahr blieben weiterhin große Unsicherheitsfaktoren, sagte Lee Eun-taek von KB Securities.