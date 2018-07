Präsidiale Kommission schlägt Erhöhung der Immobilienbesitzsteuer vor

Eine dem Präsidenten unterstellte Kommission hat die Erhöhung der sogenannten umfassenden Immobilienbesitzsteuer vorgeschlagen.



Zur umfassenden Immobilienbesitzsteuer sind die Besitzer von mehreren Häusern oder teuren Grundstücken verpflichtet.



Der Sonderausschuss für die Finanzreform empfahl der Regierung, den zu besteuernden Anteil von derzeit 80 Prozent des marktgerechten Preises jedes Jahr um fünf Prozentpunkte zu erhöhen. Der Steuersatz solle für die Summe ab 600 Millionen Won (538.000 Dollar) in jeder Steuerzone um 0,05 bis 0,5 Prozentpunkte steigen.



Sollte das Vorhaben festgelegt werden, müssen etwa 270.000 Steuerzahler für den Wohnungsbesitz nächstes Jahr 90 Milliarden Won (80,6 Millionen Dollar) mehr zahlen. Es werden 1,1 Billionen Won (986 Millionen Dollar) zusätzliche Steuereinnahmen erwartet, sollte auch die Steuer für den Grundstücksbesitz berücksichtigt werden.



Das Komitee empfahl der Regierung zugleich, die Grenze für die Gesamtbesteuerung der Finanzeinkünfte von derzeit 20 Millionen Won auf zehn Millionen Won (8.960 Dollar) zu senken. Dann wird die Zahl der Steuerzahler von 90.000 auf rund 400.000 Personen steigen.



Die Regierung wird auf der Grundlage der Vorschläge der Kommission am 6. Juli einen vorläufigen Reformentwurf und am 25. Juli einen endgültigen Entwurf vorlegen.

[Photo : YONHAP News]