GM Korea missachtet Gesetz trotz Regierungsunterstützung

GM Korea ist in die Kritik geraten, trotz der Finanzspritze der Regierung für dessen Geschäftsnormalisierung koreanische Gesetze zu missachten.



Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit forderte die Firma auf, 774 Arbeiter in der Fabrik in Changwon unmittelbar zu beschäftigen. Sie seien als Beschäftigte von Lieferanten illegal entsandt worden, hieß es. Die Frist für den Schritt lief am gestrigen Dienstag aus. GM Korea weigerte sich jedoch, diese Arbeiter in feste Beschäftigungsverhältnisse zu übernehmen, und begründete dies mit einem Gerichtsurteil von 2014, dass es sich um keine illegale Entsendung handele.



Die Firma hat auch 45 atypisch Beschäftigte bisher nicht direkt eingestellt, die vor Gericht als Arbeiter von GM Korea anerkannt wurden.



Für die Geschäftsnormalisierung der kriselnden Firma wurden bisher öffentliche Gelder in Höhe von 400 Milliarden Won (360 Millionen Dollar) eingesetzt. Bis Jahresende werden weitere 400 Milliarden Won ausgegeben. Die Metallgewerkschaft warf GM Korea vor, trotz der massiven Finanzspritze weder dem Gerichtsurteil noch dem Befehl der Regierung Folge zu leisten.