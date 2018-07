Neun von zehn öffentlichen Institutionen führten bereits flexible Arbeitszeiten ein

Neun von zehn öffentlichen Institutionen haben bereits vor der Einführung der neuen maximalen Wochenarbeitszeit in Südkorea flexible Arbeitszeiten eingeführt.



Die öffentlichen Institutionen sind ab diesem Monat zur maximalen Wochenarbeitszeit von 52 Stunden verpflichtet.



Laut dem Informationsportal des Staates ALIO führten 321 von 361 staatlichen Institutionen, und damit 88,9 Prozent, letztes Jahr flexible Arbeitszeiten ein.



313 Institutionen oder 86,7 Prozent, damit der größte Anteil, wenden die gestaffelte Arbeitszeit an, bei der Mitarbeiter an fünf Tagen und acht Stunden am Tag arbeiten, jedoch zu beliebiger Zeit zur Arbeit kommen dürfen.



Die Zahl der öffentlichen Institutionen, die flexible Arbeitszeiten erlauben, stieg im vergangenen Jahr um 101 (45,9 Prozent) verglichen mit vier Jahren zuvor.

[Photo : KBS News]