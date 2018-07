Ausländische Direktinvestitionen in Südkorea erreichen Rekordhoch

Die Direktinvestitionen von Ausländern in Südkorea haben im ersten Halbjahr den bisher höchsten Stand erreicht.



Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie betrug das gemeldete Investitionsvolumen in der ersten Jahreshälfte 15,75 Milliarden Dollar. Das seien 64,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.



Das entspreche dem höchsten Stand in einem ersten Halbjahr. Damit sei das Volumen in den ersten drei Quartalen des letzten Jahres von 13,59 Milliarden Dollar bereits übertroffen worden, hieß es.



Das Volumen der tatsächlich getätigten Investitionen stieg um 76,4 Prozent auf 9,46 Milliarden Dollar.



Die gemeldeten Investitionen aus der Europäischen Union wuchsen um 106,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 4,57 Milliarden Dollar. Aus den USA wurden Investitionen in Höhe von 3,01 Milliarden Dollar, damit 23,2 Prozent mehr, gemeldet. Die gemeldeten Investitionen aus China legten um 360 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar zu.



Ein Mitarbeiter des Ministeriums erwartete, dass die ausländischen Investitionen dieses Jahr das vierte Jahr in Folge 20 Milliarden Dollar übertreffen könnten.

