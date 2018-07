Seoul ist Spitzenreiterin bei LTE-Downloadgeschwindigkeit unter ostasiatischen Städten

Seoul bietet unter wichtigen Städten in Ostasien die höchste Downloadgeschwindigkeit des LTE, des Mobilfunks der vierten Generation (4G).



Das Marktforschungsinstitut OpenSignal untersuchte von März bis Mai letzten Jahres zwölf ostasiatische Städte in dieser Hinsicht und veröffentlichte jüngst die Ergebnisse.



Seoul verzeichnete im Schnitt 48,3 Mbps und verfügte damit über die höchste 4G-Downloadgeschwindigkeit. Dahinter folgte Singapur mit 47,6 Mbps.



Auf Platz drei und vier rangierten Taipei und die myanmarische Stadt Rangun mit jeweils 28,5 und 27,2 Mbps. Dahinter folgten Tokio mit 26,4 Mbps und Ho-Chi-Minh-Stadt mit 25,2 Mbps. Der Weltdurchschnitt lag bei 16,9 Mbps.



Bei der Uploadgeschwindigkeit lag Singpur mit 15,4 Mbps an der Spitze, Seoul folgte mit 14,8 Mbps.

[Photo : YONHAP News]