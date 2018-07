Finanzminister äußert Besorgnis über Beschäftigungslage und Handelskrieg

Der stellvertretende Ministerpräsident und Finanzminister Kim Dong-yeon hat Besorgnis über die anhaltende ungünstige Beschäftigungslage geäußert.



Die Situation am Arbeitsmarkt sei so ernst wie nie seit der Finanzkrise, sagte Kim bei einer Diskussion über aktuelle Wirtschaftsangelegenheiten am Donnerstag in Seoul. Die negativen Beschäftigungsindikatoren seien ein wunder Punkt für die Volkswirtschaft, da dies mit dem Leben der Bürger unmittelbar zusammenhänge.



Eine Verbesserung der Lage in kurzer Zeit wäre kaum möglich. Für die Schaffung von Arbeitsplätzen sollten durch ein innovationsbasiertes Wachstum sichtbare Ergebnisse erzielt werden, betonte er.



Man wolle in die Wirtschaftspolitik im zweiten Halbjahr und Maßnahmen für Geringverdiener Schritte zur Verbesserung der Dynamik der Binnenwirtschaft einschließen. Hierfür sei die Billigung von im Parlament anhängigen Gesetzen für ein innovationsbasiertes Wachstum und die Regulierungsinnovation erforderlich, betonte er.



Kim drückte auch Besorgnis über den Handelskrieg zwischen den USA und China aus, der die Weltwirtschaft ins Schwanken bringe. Es könne ein großes Abwärtsrisiko für die südkoreanische Wirtschaft nicht ausgeschlossen werden, da sie sehr auf die Außenwirtschaft angewiesen sei und China und die USA einen großen Anteil am Export ausmachten.

[Photo : KBS News]