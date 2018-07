US-Handelskommission: Kein Schaden für US-Wirtschaft durch südkoreanische Kegelrollenlager

Kegelrollenlager aus Südkorea bereiten der US-amerikanischen Wirtschaft keinen Schaden.



Zu diesem Urteil gelangte die Internationale Handelskommission der USA am Freitag. Damit werden die Wälzlager nicht mit Anti-Dumping-Zöllen belegt.



Das US-Handelsministerium hatte auf Antrag des Wälzlagerherstellers Timken Company in Ohio eine Überprüfung verlangt, da der Verdacht bestand, dass südkoreanische Kegelrollenlager in den USA zu einem unfairen Preis verkauft würden.



Drei Kommissionsmitglieder stimmten dafür, dass die Importe der US-Industrie nicht schaden, ein Mitglied schloss sich der Position des Handelsministeriums an, ein weiteres enthielt sich der Stimme.



Südkorea exportierte 2017 Kegelrollenlager im Wert von 67,4 Millionen Dollar in die USA. Diese werden für Radlager von Fahrzeugen gebraucht.