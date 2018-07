Handelsminister: Streit zwischen USA und China kann Innovation befördern

Nach Worten von Handelsminister Kim Hyun-chong sollte der Handelsstreit zwischen den USA und China dazu genutzt werden, die Innovation zu befördern.



Der Streit sei eine Gelegenheit, um technologische Innovation anzustreben und neue Märkte zu erschließen, sagte er am Montag in Seoul in einer Sitzung eines privaten Beratungsausschusses für Handelsfragen.



Auch wenn der Streit den südkoreanischen Exporten schaden könne, müssten eine positive Haltung angenommen und größere Chancen im Lichte der Krise ergriffen werden, so der Minister.



In den 1980er Jahren habe Südkorea mit kräftigen Investitionen und Auslandsvorstößen Automobile und Halbleiter zu wichtigsten Ausfuhrprodukten entwickelt als Japans Auto- und Speicherchip-Industrie von einem Handelskonflikt mit den USA getroffen worden sei.



Südkorea müsse seine Exportmärkte diversifizieren. In den kommenden Jahren würden die Staaten in Südkoreas Freihandelsnetzwerk für rund 90 Prozent des Weltbruttoinlandsprodukts sorgen, ergänzte der Handelsminister.