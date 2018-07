Börse startet mit Verlusten in die Woche

Die südkoreanische Börse ist mit Verlusten in die Woche gestartet.



Der Hauptindex Kospi verlor 0,39 Prozent auf 2.301,99 Zähler.



Laut Analysten hätten die Anleger nach der jüngsten Mini-Rally Gewinne mitgenommen, während sie gleichzeitig aufmerksam die Entwicklungen in globalen Handelsstreitigkeiten verfolgen würden.



Zunächst müsse beobachtet werden, in welche Richtung sich der Handelskrieg zwischen den USA und China entwickele, sagte Kim Min-soo von Hana Financial.



Manche sagten, dass das Schlimmste vorüber sei, doch gebe es die Angst vor einem umfassenden Handelskrieg, fügte der Experte hinzu.

[Photo : KBS News]