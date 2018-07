Samsung Electronics akzeptiert Schlichtungsangebot im Leukämie-Fall

Der Elektronikhersteller Samsung Electronics hat ein Schlichtungsangebot im Streit um Entschädigungen für leukämiekranke Ex-Mitarbeiter akzeptiert.



Wie aus Industriekreisen am Sonntag verlautete, teilte das Unternehmen dem Schlichtungsausschuss die Absicht mit, das Angebot im Streit um erkrankte Mitarbeiter und Arbeitsplatzbedingungen bedingungslos anzunehmen.



Eine Bürgergruppe, die unheilbar kranke frühere Mitarbeiter und deren Familien vertritt, signalisierte ebenfalls Bereitschaft, das Schlichtungsangebot anzunehmen.



Der Schlichtungsausschuss hatte am Mittwoch angekündigt, binnen zwei Monaten eine endgültige Entscheidung treffen und sich auflösen zu wollen, sollten die Streitparteien den Vorschlag nicht vorab akzeptieren.



Der Rechtsstreit läuft seit über zehn Jahren. Die Erkrankten und deren Familien behaupten, dass die Arbeiter in den Chip-Fabriken giftigen Materialien ausgesetzt waren und deshalb schwer erkrankten. Das Unternehmen bestreitet den Vorwurf.