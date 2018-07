Finanzminister mahnt engere internationale Zusammenarbeit an

Finanzminister Kim Dong-yeon hat eine engere internationale Zusammenarbeit angemahnt, um Risikofaktoren für die Wirtschaft wie Handelskonflikte zu thematisieren.



Die Forderung unterbreitete er am Sonntag beim Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankchefs in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.



Die einzelnen Länder verfügten nicht über ausreichende Kapazitäten, um mit Risikofaktoren umzugehen. Dies begründete der Minister mit der hohen Verschuldung und niedrigen Zinsen.



Sollten Risiken wie Handelsstreitigkeiten, globale Ungleichgewichte und Instabilität des Finanzmarktes wahr werden, würde dies nicht auf aufstrebende Volkswirtschaften, sondern auch eine Reihe von Industrieländern beeinflussen.



Jedes Land sollte daher für das Ausland potenzielle negative Effekte seiner Wirtschaftspolitik so weit wie möglich reduzieren, mahnte der südkoreanische Finanzminister.

[Photo : YONHAP News]