Die südkoreanische Börse hat am Dienstag vorrücken können.



Der Hauptindex Kospi gewann 0,99 Prozent auf 2.270,06 Zähler.



Dennoch bestimmt die Sorge über den Handelsstreit zwischen den USA und China weiter das Geschehen an der Börse.



Die Anleger würden eine abwartende Haltung bezüglich den Handelsgesprächen am 22. und 23. August einnehmen, die exportorientierten Aktien würden sich je nach dem Verlauf der Gespräche entwickeln, sagte Suh Sang-young von Kiwoon Securities.



[Photo : YONHAP News]