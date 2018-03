Koreas sprechen über Auftritt südkoreanischer Künstlertruppe in Pjöngjang

Beide Koreas sprechen am Dienstag über den geplanten Auftritt einer südkoreanischen Künstlertruppe in Pjöngjang.



Südkoreas Vereinigungsministerium teilte am Sonntag mit, dass die Arbeitsgespräche im Tongilgak, einem nordkoreanischen Pavillon im Waffenstillstandsort Panmunjeom stattfinden würden.



Südkoreas Delegation werde von Sänger und Komponist Yun Sang geleitet, designierter musikalischer Direktor der Seouler Künstlertruppe. Ihm zur Seite stehen Beamte des Präsidialamtes und Vereinigungsministeriums.



Zur nordkoreanischen Abordnung solle auch Hyon Song-wol, die Leiterin der Moranbong Band, zählen. Hyon war auch für den Auftritt eines nordkoreanischen Orchesters anlässlich der Olympischen Winterspiele nach Südkorea gekommen.



Die beiden Teilstaaten hatten sich auf einen Auftritt der südkoreanischen Künstlertruppe in Nordkorea geeinigt, als Sondergesandte des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in Anfang des Monats Pjöngjang besucht hatten.