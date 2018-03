Südkoreanische Delegation reist zu Arbeitsgesprächen nach Panmunjeom

Eine südkoreanische Delegation ist zu Arbeitsgesprächen in den Waffenstillstandsort Panmunjeom gereist.



Beide Seiten wollen dort über ein Konzert einer südkoreanischen Künstlertruppe in Pjöngjang sprechen.



Geleitet wird die Delegation von dem bekannten Sänger Yun Sang, der zum künstlerischen Leiter der Truppe ernannt wurde. Er sagte Reportern vor der Abreise am Dienstag, dass die Musik und das Repertoire im Mittelpunkt stünden. Er wolle den nordkoreanischen Beamten aufmerksam zuhören.



Die Gespräche finden ab 10 Uhr im Panmungak, einem nordkoreanischen Pavillon in Panmunjeom statt.



Die Einigung auf den Auftritt erfolgte bei einem Treffen von südkoreanischen Sondergesandten mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im März.