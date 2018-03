Seoul schlägt hochrangige innerkoreanische Gespräche am 29. März vor

Das südkoreanische Präsidialamt hat dem Norden vorgeschlagen, eine hochrangige Konferenz zur Vorbereitung des neuen Korea-Gipfels Ende April am 29. März in der südkoreanischen Zone im Waffenstillstandsort Panmunjeom abzuhalten.



Wie der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyum am Mittwoch mitteilte, werde der Vorschlag morgen über das Vereinigungsministerium offiziell an den Norden weitergeleitet.



Vereinigungsminister Cho Myeong-gyon werde die südkoreanische Delegation leiten. Zwei von den drei Delegierten würden das Präsidialamt und den Geheimdienst vertreten.



Beide Koreas haben sich am 5. März auf ein drittes innerkoreanisches Gipfeltreffen Ende April in der südkoreanischen Zone im Waffenstillstandsort Panmunjeom geeinigt.



Die ersten zwei Gipfeltreffen fanden 2000 und 2007 zwischen Kim Jong-uns Vater Kim Jong-il und Kim Dae-jung sowie zwischen Kim Jong-il und Roh Moo-hyun in Pjöngjang statt.