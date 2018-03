Vorhut für Auftritte südkoreanischer Künstlertruppe besucht Nordkorea

Eine Vorhut zur Überprüfung von Anlagen für die geplanten Auftritte einer südkoreanischen Künstlertruppe in Pjöngjang besucht heute Nordkorea.



Das sechsköpfige Team werde gegen 14 Uhr in Peking mit Air Koryo nach Pjöngjang fliegen, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit. Zur Delegation zählt Tak Hyun-min, Beamter des Präsidialamtes.



Die Gruppe brach am Mittwoch in Seoul nach Peking auf. Sie wird während ihres dreitägigen Aufenthalts in Pjöngjang die Konzerthallen und das Koryo Hotel, wo die Künstlertruppe unterbracht wird, unter die Lupe nehmen.



Experten für Aufführungen würden technische Ausrüstung wie Beleuchtung, Bühnen und Töne sowie praktische Angelegenheiten prüfen, sagte Ministeriumssprecher Baik Tae-hyun.



Beide Koreas vereinbarten am Dienstag, dass eine 160-köpfige südkoreanische Künstlertruppe vom 31. März bis 3. April Pjöngjang besuchen und zweimal dort auftreten wird.