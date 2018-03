Nordkorea und Russland diskutieren über wirtschaftliche Kooperation

Nordkorea und Russland haben am Mittwoch in Pjöngjang eine Sitzung eines Ausschusses für wirtschaftliche Kooperation zwischen beiden Regierungen eröffnet.



Der Ausschuss für die Kooperation in Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie zwischen den Regierungen Nordkoreas und Russlands habe am Mittwoch das Protokoll seiner achten Sitzung unterzeichnet, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.



Details des Protokolls wurden jedoch nicht bekannt. Wie verlautete, sei die russische Delegation ab Mittwoch zu einer zweitägigen Sitzung mit der nordkoreanischen Delegation zusammengekommen. Erörtert würden Wege zur Kooperation auf den Gebieten Energie, Landwirtschaft und Fischerei sowie Wissenschaft und Technologie.



Das Protokoll wurde vom nordkoreanischen Vorsitzenden Kim Yong-jae, Minister für auswärtige Wirtschaftsangelegenheiten, und vom russischen Vorsitzenden Alexander Galuschka, Minister für die Entwicklung des Fernen Ostens, unterzeichnet.



Die achte Sitzung erfolgte drei Jahre nach dem siebten Treffen des Kooperationsausschusses im April 2015 in Pjöngjang.



Laut KCNA traf Nordkoreas Vizeministerpräsident und Vorsitzender der Staatlichen Planungskommission, Ro Tu-chol, am Mittwoch die russische Delegation unter Leitung von Galuschka.