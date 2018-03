Beide Koreas treffen sich am 29. März zu hochrangigen Gesprächen zur Vorbereitung auf das innerkoreanische Gipfeltreffen im April.



Seouls Vorschlag, hochrangige Gespräche Ende des Monats in der nordkoreanischen Zone im Waffenstillstandsort Panmunjeom zu veranstalten, hat Pjöngjang am Samstag angenommen.



Nach Angaben des Vereinigungsministeriums wird Nordkorea eine dreiköpfige Delegation entsenden, geleitet vom Vorsitzenden des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes Ri Son-kwon.



Die südkoreanische Delegation wird Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon leiten. Zu der dreiköpfigen Delegation werden außerdem zwei Beamte aus dem Präsidialamt und des Geheimdienstes zählen.



Beim Treffen nächste Woche sollen der Termin und die Tagesordnung des geplanten Spitzentreffens erörtert werden.