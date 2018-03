Künstler aus beiden Koreas führen gemeinsame Aufführung in Pjöngjang durch

Süd- und nordkoreanische Künstler werden am 3. April in Pjöngjang eine gemeinsame Aufführung veranstalten.



Das sagte Tak Hyun-min, Beamter des Präsidialamtes, der vom 22. bis 24. März eine Vorhut zur Überprüfung von Anlagen für die geplanten Auftritte einer südkoreanischen Künstlertruppe in Pjöngjang geleitet hat.



Wie er auf dem Weg von Pjöngjang nach Seoul am Flughafen in Peking weiter sagte, werde die Aufführung der südkoreanischen Künstler den Titel "der Frühling kommt" tragen.



Die Aufführung der Südkoreaner sei für den 1. April geplant, die gemeinsame Aufführung mit den nordkoreanischen Künstlern für den 3. April.



Die Vorhut hat während ihres dreitägigen Aufenthalts in Pjöngjang die Konzerthallen und das Koryo Hotel, wo die Künstlertruppe untergebracht sein wird, genauer unter die Lupe genommen.



Beide Koreas vereinbarten am Dienstag, dass eine 160-köpfige südkoreanische Künstlertruppe vom 31. März bis 3. April Pjöngjang besuchen und zweimal dort auftreten wird. Auf der Bühne sollen unter anderem die Popsänger Jo Yong-pil, Lee Sun-hee, Choi Jin-hee, Baik Ji-young, K-Pop Star Suh Hyun, Yoon Do-hyun und die Girlgroup Red Velvet stehen. Wegen der gemeinsamen Aufführung könnte die Zahl der Delegierten vergrößert werden, sagte Tak weiter.



Unterdessen erwägt die südkoreanische Regierung, die Künstler mit einer Chartermaschine auf direkter Route zwischen Seoul und Pjöngjang zu transportieren.